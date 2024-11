POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 17.11.2024

Delmenhorst (ots) - Einbruchserie in Kleingärtenvereine in Brake In der Nacht von Freitag, den 15.11.2024, auf Samstag, den 16.11.2024, brachen in Brake unbekannte Täter diverse Gartenlauben auf und durchsuchten diese nach möglichem Diebesgut. Betroffen waren die Kleingärtnervereine Dreieck e.V. im Middeweg und und Weser e.V. in der Straße Am Stadion. Insgesamt 22 Gartenlauben wurden im Zeitraum von 18:00 Uhr bis ...

