Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 17.11.2024

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt

Am 16.11.2024, um 08.32 Uhr, wurde ein 49-jähriger PKW-Fahrer (aus Delmenhorst) in der Oldenburger Landstraße in Delmenhorst angehalten. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss steht. Ein Test am Alkomat ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,27 mg/l. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Delmenhorst: Stark alkoholisierter Van-Fahrer beschädigt 3 geparkte PKW auf einem Parkplatz und flüchtet vom Unfallort

Am 16.11.2024, um 17.40 Uhr, beschädigte ein 39-jähriger Van-Fahrer (aus Litauen) bei Ausparkmanöver insgesamt 3 geparkte PKW auf einem Parkplatz in der Thüringer Straße in Delmenhorst. Anschließend flüchtete der Verursacher vom Unfallort, konnte jedoch kurze Zeit später von der Polizei gestellt werden. Der Unfallverursacher stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Ein Alkotest ergab 2,84 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Der Schaden an den 4 beteiligten Fahrzeugen wird auf 11.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell