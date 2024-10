POL-WES: Kamp-Lintfort: Graffiti Sprayer auf frischer Tat gefasst.

Moers (ots) - Am Dienstag, 08.10.2024 gegen 08:30 Uhr wurde der Polizei in Moers ein Körperverletzungsdelikt gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand randalierte eine 32-jährige Frau aus Kamp-Lintfort zunächst in einem Bus in Moers-Repelen. Sie schlug danach dem 39-jährigen Busfahrer aus Moers mit einem Rucksack ...

