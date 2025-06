Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kneipenschlägerei endet in Polizeigewahrsam

Pirmasens (ots)

Am frühen Morgen des 29.06.2025, gegen etwa 3:15 Uhr, kam es in einer Bar in der Teichstraße in Pirmasens zu einer Körperverletzung. Nach alkoholbedingten Streitigkeiten schlug ein 47-jähriger Mann aus Zweibrücken einem Unbeteiligten 58-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der Geschädigte musste mit einem Krankenwagen und leichten Verletzungen ins Krankenhaus verbracht werden. Bei dem darauffolgenden Polizeieinsatz begann der Begleiter des Täters, ein 36-Jähriger, die Polizeibeamten anzupöbeln. Da sich dieser trotz Aufforderung die Örtlichkeit zu verlassen, weiter aggressiv verhielt, musste dieser in Polizeigewahrsam genommen werden. |pips

