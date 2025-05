Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Sachbeschädigung an Pkw

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Laurentiusstraße;

Tatzeit: 26.05.2025, zwischen 05.45 Uhr und 13.45 Uhr;

Einen grauen Citroen Berlingo zerkratzt hat ein bislang Unbekannter in Stadtlohn. Das Auto stand auf dem Parkplatz gegenüber einer Pflegeeinrichtung an der Laurentiusstraße. Am Montagmorgen zwischen 05.45 Uhr und 13.45 Uhr beschädigte der Unbekannte das Fahrzeug an der Beifahrertür bis zum Heck, sowie an der Heckklappe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell