Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Heggenpatt;

Tatzeit: zwischen 24.05.2025, 12.00 Uhr, und 25.05.2025, 10.00 Uhr;

In ein Einfamilienhaus einbrechen wollten bislang unbekannte Täter an der Straße Heggenpatt in Stadtlohn. In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmorgen hatten sich die Einbrecher an der Hauseingangstür zu schaffen gemacht. Diese hielt dem Versuch jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell