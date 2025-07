Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wer hat den Mercedes beschädigt? Polizei sucht Zeugen

Pirmasens (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte am Donnerstagnachmittag (03.07.2025) einen Mercedes in der Christiansgasse und flüchtete. Der weiße Vito stand in Höhe der Hausnummer 29 in Richtung Schlossstraße am rechten Fahrbahnrand. Vermutlich zwischen 13 bis 15 Uhr touchierte ein Verkehrsteilnehmer das geparkte Fahrzeug und flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei konnte am Heck den unfallbeschädigten Autos einen rötlichen Lackabrieb feststellen, welcher vom Verursacher stammen könnte. Der Schaden wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell