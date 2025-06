Polizei Wuppertal

POL-W: RS Verdacht auf illegales Kfz-Rennen

Wuppertal (ots)

Am späten Sonntagabend (15.06.2025, gegen 23:20 Uhr) kam es auf der Morsbachtalstraße (zwischen den Einmündungen Haster Aue und Breitenbruch) zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 19-jähriger Remscheider fuhr mit seinem Audi A3 auf der Morsbachtalstraße in Richtung Müngsten. In einer Rechtskurve nach der Einmündung zur Haster Aue kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Ein hinter dem Pkw befindlicher 3er BMW prallte in der Folge gegen den Audi. Sowohl der 20-jährige BMW-Fahrer als auch der Audi-Fahrer und die drei Insassen blieben unverletzt. Ermittlungen vor Ort ergaben Hinweise auf ein illegales Kfz-Rennen. Die beiden Fahrzeuge und die Führerscheine der Fahrer wurden sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von circa 40.000 Euro.

