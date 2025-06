Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS Motorradfahrer flüchtet mit überhöhter Geschwindigkeit vor Polizei - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am Sonntag (15.06.2025, gegen 14:30 Uhr) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Morsbacher Straße, nachdem ein Motorradfahrer (49) vor einer Geschwindigkeitskontrolle flüchtete. Einem zivilen Motorradpolizisten fiel auf der L74 in Fahrtrichtung Müngsten ein Yamaha-Fahrer auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der Polizist überholte den Motorradfahrer und gab ihm Anhaltezeichen. Der 49-jährige Wuppertaler missachtete diese und flüchtete auf der L74 in Richtung Müngsten. Während seiner Flucht gefährdete er andere Verkehrsteilnehmer. In Höhe des Parkplatzes Müngsten missachtete der Mann eine rotlichtzeigende Ampel und fuhr weiter auf der Solinger Straße in Richtung Remscheid. Nachdem er auf die Morsbacher Straße abbog kam er im weiteren Verlauf zu Fall und flüchtete anschließend zu Fuß weiter. Im Rahmen einer Fahndung trafen Polizeibeamte den 49-jährigen Deutschen an. Der Wuppertaler ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln das Motorrad führte. Bei dem Sturz erlitt der Mann leichte Verletzungen. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch den Motorradfahrer gefährdet wurden, sich unter der 0202/284-0 zu melden.

