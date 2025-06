POL-W: W Rücknahme der Vermisstenfahndung nach Elvira K.

Wuppertal (ots) - Am frühen Donnerstagabend (12.06.2025, gegen 19:30 Uhr) kam es auf der Kreuzung in Wuppertal-Beyenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 23-Jähriger fuhr mit seinem Alfa Romeo auf der Straße Spieckerlinde in Richtung Remscheid. Als ein Opel-Fahrer (23 j.) mit seinem Opel Corsa von der Straße Spieckern nach rechts auf die Straße Spieckerlinde abbiegen wollte, kam es zur Kollision. Beide ...

mehr