POL-W: W Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Wuppertal (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (11.06.2025, gegen 01:30 Uhr) kam es auf der Berliner Straße in Höhe der Einmündung zur Schwarzbach zu einem versuchten Raub. Ein 18-Jähriger überquerte die Berliner Straße während eine silberne Mercedes A-Klasse an einer roten Ampel hielt. Die Beifahrerin öffnete ihr Fenster und fragte den Geschädigten nach der Uhrzeit. Als der Mann sein Handy in die Hand nahm, um der ...

mehr