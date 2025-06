POL-W: W Fußballtrikot geraubt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Am 09.06.2025, gegen 12:00 Uhr, kam es in der Straße Am Bruch zu einem Alleinunfall einer Fahrradfahrerin (35). Die 35-Jährige war mit ihrem Pedelec auf der Kronprinzenstraße unterwegs. Als sie in die Straße Am Bruch einbog, stellte sie nach bisherigen Erkenntnissen fest, dass an ihrem Fahrrad die Bremskraft stark nachgelassen hatte. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit einer Schranke einer ...

