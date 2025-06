Polizei Wuppertal

POL-W: W Knallgeräusche erfordern Polizei in Elberfeld

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Samstag (14.06.2025, gegen 03:15 Uhr) kam es in der Weststraße in Wuppertal-Elberfeld zu einem Polizeieinsatz. Zuvor meldeten Anwohner der Leitstelle, dass sie Knallgeräusche vernommen haben. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte Einschusslöcher und Patronenhülsen im Bereich eines Mehrfamilienhauses feststellen. Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Eine Mordkommission ermittelt zu den Hintergründen. Weitere Auskünfte können zum jetzigen Zeitpunkt nicht erteilt werden.

