POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Einbruch in Kelterei

Pforzheim (ots) - Unbekannte dringen in Pkw ein und entwenden Werkzeug. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Blücherstraße bei einem Geschäftsauto die Heckscheibe eingeschlagen. Auf diese Weise gelangten die bislang unbekannten Täter in das Fahrzeuginnere von wo sie hochwertige Arbeitsgeräte entwendeten. Der Gesamtschaden beläuft sich hierbei auf ca. 2.000 Euro. In der Nacht zuvor versuchten zwei ...

mehr