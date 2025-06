Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Firmenfahrzeug aufgebrochen

Pforzheim (ots)

Unbekannte dringen in Pkw ein und entwenden Werkzeug.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in der Blücherstraße bei einem Geschäftsauto die Heckscheibe eingeschlagen. Auf diese Weise gelangten die bislang unbekannten Täter in das Fahrzeuginnere von wo sie hochwertige Arbeitsgeräte entwendeten. Der Gesamtschaden beläuft sich hierbei auf ca. 2.000 Euro. In der Nacht zuvor versuchten zwei männliche Personen auf die gleiche Weise in der Lameystraße aus einem Fahrzeug Wertgegenstände zu erbeuten. Dabei konnten sie von Zeugen beobachtet werden. Allerdings schafften es den beiden Täter, unerkannt zu entkommen.

Ob es einen Zusammenhang zu dem Tatort in der Blücherstraße oder anderen ähnlich gelagerten Fällen gibt, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Alexander Uhr, Pressestelle

