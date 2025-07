Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen - Polizei bittet um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Gera (ots)

Gera. Bereits am 19.07.2025 wurde der 17-jährige afghanische Mansoor Khan Dawoodzai durch eine Betreuerin einer Einrichtung in der Karl-Matthes-Straße in Lusan als vermisst gemeldet. In der Vergangenheit äußerte der 17-Jährige mehrfach, dass er nach Frankfurt zu Verwandten und Freunden möchte. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen der Polizei konnnte der Jugendliche bisher nicht angetroffen werden. Auch nach Rücksprache mit dem in Gera wohnhaften Vater konnte der Aufenthaltsort des Vermissten nicht ausfindig gemacht werden.

Mansoor Khan Dawoodzai ist circa 175 cm groß, wiegt circa 70 kg, besitzt die Schuhgröße 43/44 und spricht gebrochen Deutsch.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zu der vermissten Person oder deren Aufenthaltsort geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 - 1465 zu melden. (Bezugsnummer: 0187053/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell