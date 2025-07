Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall - Polizei bittet um Mithilfe

Altenburg (ots)

Lucka. Am 22.07.2025, 09:45 Uhr, kam es in der Meuselwitzer Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine Fahrradfahrerin befuhr die Straße in Richtung Pegauer Straße. Hiebrei kam ihr ein orangenfarbener Pkw der Marke Ford Fiesta entgegen, welcher nach links in die Friedrich-Ebert-Straße abbog. Dabei wurde die bevorrechtigte Fahrradfahrerin übersehen und es kam zum Zusammenstoß, bei welchem die Fahrradfahrerin auf die Motorhaube des Pkw fiel. Die Geschädigte wurde dadurch leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Sachschaden im Frontbereich. Anschließend setzte der Pkw seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Pkw-Fahrerin wird zwischen 30-40 Jahren und mit schulterlangem Haar beschrieben. Ein Kennzeichen zum Fahrzeug ist nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang, zum Pkw oder zur Fahrerin geben können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0189313/2025) (SR)

