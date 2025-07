Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit eskaliert in Ladengeschäft

Gera (ots)

Gera. Am Dienstagnachmittag, dem 29.07.2025, kam es gegen 17:12 Uhr in einem Geschäft in der Heideckburgstraße zu einer Auseinandersetzung. Ein zunächst unbekannter Mann betrat das Geschäft und zeigte dem Mitarbeiter einen QR-Code. Als der Mitarbeiter nichts Code anfangen konnte und folglich nicht darauf reagierte, schlug der unbekannte Mann einen Pokal vom Tresen, welcher ein im Verkaufsraum befindliches Fahrrad traf und beschädigte. Der dabei entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht konkret beziffert werden. Als der Mitarbeiter den Täter am Verlassen des Ladens hindern wollte, wurde er von diesem mittels Schlägen angegriffen und leicht am Kopf verletzt. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Trotz eingeleiteter polizeilicher Suchmaßnahmen konnte der Täter nicht aufgegriffen werden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0196021/2025) (SR)

