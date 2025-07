FW-EN: Brand einer Hecke löst Feuerwehreinsatz aus

Wetter (Ruhr) (ots) - Am gestrigen Abend wurde um 19:04 Uhr die Löscheineinheit Wengern in die Osterfeldstr. alarmiert. Hier war eine Person in einem Aufzug eingesperrt und konnte diesen nicht mehr eigenständig verlassen. Eine umgehend durchgeführte Erkundung ergab, dass die Person wohlauf und der Aufzug ungefähr 50 cm über dem Boden stecken geblieben war. Der ...

