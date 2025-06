Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Feuerwehr rückte bisher fünfmal aus- erneuter Containerbrand in der Nacht ärgert Feuerwehrleute

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Freitag, 27.06.2025 um 23:43 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Einfamilienhaus in der Straße "Eilper Höhe" alarmiert. Durch die eingesetzten Kräfte konnte ein ausgelöster Rauchmelder im Treppenhaus festgestellt werden. Da von außen keine Feststellungen gemacht werden konnten, wurde das Eintreffen eines Schlüssels abgewartet. Anschließend wurde das Haus begangen und der ausgelöste Heimrauchmelder demontiert. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, und der Einsatz konnte nach 40 Minuten beendet werden.

Zu dem nächsten Einsatz wurden die Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter um 00:51 Uhr aus den Betten alarmiert. Es ging zu einem schon bekannten Papiercontainer in der Königstraße. Hier brannte erneut der Inhalt in voller Ausdehnung und raubte den ehrenamtlichen Einsatzkräften somit den Schlaf. Der brennende Inhalt wurde von einem Trupp unter Atemschutz mit Wasser abgelöscht und anschließend mit Schaum bedeckt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich, und der Einsatz konnte nach den Aufräumarbeiten nach rund 60 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein wurden am Samstag, 28.06.2025 um 10:26 Uhr zu einem Brandmeldealarm in der Jugendarrestanstalt in der Gustav-Vorsteher-Strasse alarmiert. Durch die eingesetzten Einsatzkräfte konnte schnell Entwarnung gegeben werden. In dem Bereich der Zellen hatte ein Rauchmelder ohne ersichtlichen Grund ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde einem Verantwortlichen übergeben, und die letzten Kräfte konnten den Einsatz nach 90 Minuten beenden.

Um 23:50 Uhr wurde die Löscheinheit Alt-Wetter erneut alarmiert. Diesmal benötigte der Rettungsdienst in der Königstraße Unterstützung beim Transport einer Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde mit einem speziellen Tragetuch durchgeführt und der Einsatz konnte nach 40 Minuten beendet werden.

In der Nacht zum Sonntag wurden die Kräfte der Löscheinheit Grundschöttel um 02:08 Uhr zu einem Kleinbrand in der Wilhelm-Röntgen-Straße alarmiert. Hier wurde durch die Einsatzkräfte ein Schwelbrand unter einer Hecke festgestellt. Der Notruf meldende hatte auch schon erste Löschmaßnahmen durchgeführt. Die restlichen Löschmaßnahmen wurden durch die Einsatzkräfte durchgeführt und der Bereich wurde anschließend mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Leider wurde im Laufe des Einsatzes noch die Polizei an der Einsatzstelle benötigt, da der Eigentümer sich weigerte, seine Personalien bekannt zu geben und dieser teilweise auch ausfällig gegenüber den ehrenamtlichen Einsatzkräften wurde. Durch die Polizei konnte die Situation geschlichtet werden und die Feuerwehr beendete den Einsatz nach 45 Minuten.

