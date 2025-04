Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Mann scheinbar bewusst attackiert

Warendorf (ots)

Am Samstag, 12.4.2025, gegen 21.05 Uhr schlug ein Unbekannter auf der Straße Im Kühl in Ahlen auf zwei Männer ein. Der Tatverdächtige, der einen Motorradhelm trug, attackierte mit einem Schlagstock einen 49-jährigen Ahlener. Außerdem sprühte ein weiterer Mann, mit zurück gegelten Haaren und einem Ziegenbart, mit einem Pfefferspray herum. Als ein 26-jähriger Ahlener dem Familienangehörigen zu Hilfe kam, wurde er ebenfalls von Schlagstock und Pfefferspray getroffen. Die beiden Angreifer sowie ein weiterer Mann, alle drei dunkel gekleidet, flüchteten zu Fuß in Richtung Albert-Schweitzer-Schule, nachdem ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf sich aufmerksam gemacht hatte. Rettungskräfte brachten die angegriffenen, leichtverletzten Ahlener in ein Krankenhaus. Wer hat den Angriff beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

