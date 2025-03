Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dreister Betrug in der Erfurter Innenstadt

Erfurt (ots)

Besonders dreist erbeutete ein Mann Mittwochnachmittag viel Geld in der Erfurter Innenstadt. Der unbekannte Mann sprach gegen 13:00 Uhr zwei Passanten im Alter von 19 und 21 Jahren an und fragte nach Bargeld. Dieses wollte er auch gleich via Sofort-Überweisung zurückzahlen. Der Mann zeigte den beiden seinen angeblichen Führerschein und seine Telefonnummer. Anschließend gab der Betrüger, vor eine Überweisung in Höhe von 1.000 Euro zu tätigen. Im Gegenzug erhielt er den Betrag in bar und flüchtete. Nachdem das Geld nicht auf dem Konto gutgeschrieben wurde, bemerkten die beiden 19 und 21 Jahre alten Personen den Betrug und erstatteten Anzeige bei der Polizei. (SE)

