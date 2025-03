LPI-EF: Reifen zerstochen

Erfurt (ots) - In den vergangenen Tagen machten Einbrecher in Erfurt große Beute. Die Unbekannten waren in ein Mehrfamilienhaus in der Lilo-Herrmann-Straße eingebrochen. Ein Stockwerk tiefer öffneten sie gewaltsam eine Kellerbox. Aus dieser stahlen sie Bekleidung, diverse Elektronikartikel und einen Kinderwagen im Gesamtwert von mehr als 1.600 Euro. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. ...

mehr