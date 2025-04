POL-WAF: Ennigerloh. Polizei erteilte Tatverdächtigem Platzverweis

Warendorf (ots) - In der Nacht zu Samstag, 12.4.2025 waren Einbrecher in Drensteinfurt unterwegs. Ein Ziel der Kriminellen war ein Blumengeschäft am Merscher Weg. Hier stahlen sie Geld, Uhren und Schmuck. Das zweite Ziel war eine Apotheke auf der Wagenfeldstraße, aus der Geld gestohlen wurde. Wer hat in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der ...

