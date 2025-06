FW-EN: Wetter (Ruhr) - Technische Hilfeleistung durch die Löscheinheit Esborn

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Am gestrigen Montag wurden um 18:33 Uhr die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheit Esborn zu einem umgestürzten Baum auf der Esborner Str. alarmiert. Als die Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen, blockierten zwei umgestürzte Bäume die gesamte Fahrbahn. Mittels Motorkettensäge wurden die Bäume zerkleinert und im Anschluss an den Fahrbahnrand geräumt sowie die Straße grob mit einem Besen gereinigt. Für die Dauer der Arbeiten musste die Esborner Str. voll gesperrt bleiben. Nach 30 Minuten waren die Bäume beseitigt und die Kameradinnen und Kameraden kehrten an ihren Standort zurück.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

