FW-EN: Feuerwehr rückte am Sonntag zu zwei Einsätzen aus

Wetter (Ruhr) (ots)

Am gestrigen Sonntag wurden um 11:34 Uhr die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheit Grundschöttel zur Unterstützung des Rettungsdienstes in den Ortsteil Grundschöttel alarmiert. Hier musste eine Person schonend zum bereitstehenden Rettungswagen transportiert werden. Nach dem durchgeführten Transport über die Drehleiter konnte hier nach 50 Minuten Einsatzende gemeldet werden.

Am Abend wurden dann die Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter um 19:04 Uhr zu einem Kleinbrand in die Straße "Am Wilshause" alarmiert. Nach einer Rauchentwicklung aus einem Schalter in der Küche hatten die Bewohner richtigerweise den Notruf gewählt. Bei Eintreffen der ehrenamtlichen Kräfte war der betroffene Bereich bereits durch die Bewohner stromlos geschaltet worden. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Schalter sowie das nähere Umfeld kontrolliert und es konnte noch eine Temperatur von circa 60 Grad festgestellt werden. Aus diesem Grunde wurde der Bereich mit einem Meißel und einem Hammer geöffnet, um einen noch schwelenden Brand in der Wand auszuschließen. Nachdem keine weiteren Feststellungen mehr gemacht werden konnten, wurden die Bewohner in Absprache mit dem Energieversorger aufgefordert, den Bereich stromlos zu belassen, bis eine Instandsetzung durch ein Fachunternehmen erfolgt ist. Der Einsatz konnte nach circa 45 Minuten beendet werden.

