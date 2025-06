Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter (Ruhr) - 2 Einsätze am Samstagvormittag für die Feuerwehr

Wetter (Ruhr) (ots)

Um 7:16 Uhr endete die Nachtruhe der Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein, als diese zu einer Person hinter verschlossener Tür alarmiert wurden. Die Person befand sich wohlauf in einem Selbstbedienungscontainer, dessen Ein- und Ausgangstür sich jedoch nicht mehr öffnete und die Person somit hinderte, den Container zu verlassen. Als die ersten Kräfte bereits kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintrafen, war es der Person dann doch gelungen die Räumlichkeiten eigenständig zu verlassen. Da die Tür sich jedoch erneut nicht mehr öffnen ließ, wurde diese mittels Absperrband durch die Feuerwehr vor weiteren Zutritten gesperrt und die Einsatzstelle für weitere Maßnahmen an die ebenfalls anwesende Polizei übergeben. Einsatzende konnte nach 25 Minuten gemeldet werden.

Um 10:15 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Löscheinheiten Grundschöttel und Volmarstein dann erneut alarmiert. Diesmal lautete das Einsatzstichwort "Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen". Die Einsatzkräfte rückten zur Schwelmerstr. aus, auf der sich ein Verkehrsunfall zwischen 2 Fahrzeugen ereignet hatte. Als die Einheiten nach wenigen Minuten an der Einsatzstelle eintrafen, hatten die Insassen beider Fahrzeuge diese bereits eigenständig verlassen können. Durch die Einsatzkräfte musste die Straße zunächst voll gesperrt werden und die betroffenen Personen wurden bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut. Parallel wurde der Brandschutz an der Einsatzstelle sichergestellt, die Batterien der Fahrzeuge abklemmt und eine Auffangwanne unter einem Fahrzeug platziert. Nachdem die Fahrzeuge durch ein Abschleppunternehmen aufgenommen wurden, streuten die Einsatzkräfte noch auf der Fahrbahn befindliche Betriebsmittel ab und reinigten diese anschließend. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Wetter (Ruhr) waren ebenfalls der Rettungsdienst, die Polizei sowie der Stadtbetrieb Wetter (Ruhr) an der Einsatzstelle tätig. Durch letzteren wurde auch ein Warnschild an der Fahrbahn platziert. Einsatzende konnte diesmal nach 1 Stunde und 45 Minuten gemeldet werden.

