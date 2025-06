Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Freiwillige Feuerwehr am Dienstagabend im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Am gestrigen Abend wurde um 19:04 Uhr die Löscheineinheit Wengern in die Osterfeldstr. alarmiert. Hier war eine Person in einem Aufzug eingesperrt und konnte diesen nicht mehr eigenständig verlassen. Eine umgehend durchgeführte Erkundung ergab, dass die Person wohlauf und der Aufzug ungefähr 50 cm über dem Boden stecken geblieben war. Der Aufzug wurde über eine Notsteuerung auf Bodenniveau gefahren und die Aufzugstür mittels eines Spezialwerkzeugs schadenfrei geöffnet. Die betroffene Person konnte den Aufzug daraufhin unverletzt verlassen. Im Anschluss wurde der Aufzug durch die Feuerwehr außer Betrieb genommen, bis dieser durch ein Fachunternehmen überprüft wurde. Die Einsatzstelle wurde abschließend an die Gebäudeverwaltung übergeben und die Einsatzkräfte konnten den Einsatz nach circa 1 Stunde beenden.

