Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Feuerwehr seit gestern Abend sechsmal im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Esborn wurde am Montag, 30.06.2025 um 17:28 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Albringhauser Straße alarmiert. Hier benötigte die Besatzung eines Rettungswagens Unterstützung beim Transport der Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde mit vier Einsatzkräften durchgeführt und der Einsatz konnte nach 20 Minuten beendet werden.

Um 04:34 Uhr war die Nacht für die Einsatzkräfte der Löscheinheit Grundschöttel beendet. Diese wurden zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Straße "Am Rohlande" alarmiert. Hier wurde ein Notruf über eine Smartwatch abgesetzt und der Teilnehmer antwortete nicht auf Rückfragen von der Kreisleitstelle. Nach der Vornahme eines Spezialwerkzeuges an der Wohnungstür wurde diese von innen geöffnet. Die Personen wurden an den Rettungsdienst übergeben und die Feuerwehr konnte den Einsatz nach 30 Minuten beenden.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde heute Morgen um 07:14 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung an der Friedrichstraße alarmiert. Ein Triebfahrzeugführer der Deutschen Bahn hatte während seiner Fahrt eine Rauchentwicklung an den Bahngleisen festgestellt und seine Notfallleitstelle darüber in Kenntnis gesetzt. Durch die eingesetzten ehrenamtlichen Einsatzkräfte konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. Unter einer der Brücken befand sich ein Arbeitsschiff, und durch den laufenden Motor entstanden Abgase, welche durch die Brücke nach oben drangen. Der Alarm in guter Absicht konnte schnell beendet werden und der Notfallmanager der Deutschen Bahn konnte die gesperrte Strecke nach rund 20 Minuten wieder freigeben.

Einen weiteren Alarm gab es für die Löscheinheit Alt-Wetter um 09:10 Uhr. Ein Anrufer aus der Schöntaler Straße hatte einen ausgelösten Heimrauchmelder wahrgenommen und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Durch die Einsatzkräfte wurde das entsprechende Wohnhaus kontrolliert. Im Keller konnte ein ohne Grund ausgelöster Rauchmelder festgestellt werden. Dieser wurde deaktiviert und der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde um 09:52 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Köhlerwaldstraße alarmiert. Hier benötigte die Besatzung eines Rettungswagens Unterstützung beim schonenden Transport einer Person zum bereitstehenden Rettungswagen. Die Tragehilfe wurde mit vier Einsatzkräften durchgeführt und der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.

Um 10:15 Uhr erfolgte dann der nächste Alarm für den Tagesdienst. In der Straße "An der Flötpfeife" wurde eine Person hinter verschlossener Wohnungstür gemeldet. Die Tür konnte durch die Einsatzkräfte gewaltfrei geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben werden. Anschließend wurde dieser noch beim Transport der Person zum Fahrzeug unterstützt. Der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

