Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit eskaliert

Gera (ots)

Gera. Zu einem körperlichen Übergriff kam es am 29.07.2025 gegen 14:55 Uhr in der Straße Am Mühlgraben. Ein 44-jähriger Mann schlug im Verlauf eines verbalen Streits mehrfach auf eine 42-jährige Frau ein. Diese wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht. Anschließend flüchtete der Täter vom Tatort. Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes konnte der Tatverdächtige, der zum Zeitpunkt der Tat unter Alkoholeinfluss stand, wenig später in Tatortnähe gestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. (SR)

