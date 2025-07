Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl in Tiergehege - Polizei bittet um Mithilfe

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. In der Zeit vom 24.07.2025, 16:00 Uhr bis 25.07.2025, 06:45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter in einem Tiergehege in der Straße Flur Rabensleite ein vollständiges Bienenvolk samt zugehöriger Ausrüstung und Inhalt. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Am 25.07.2025 konnten Zubehörteile in der Nähe der "Alten Brauerei" aufgefunden werden. Das Bienenvolk war bereits weggeflogen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Derzeit liegen keine Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen vor. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 03661 / 621 - 0 zu melden. (Bezugsnummer: 0195281/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell