POL-LB: Stuttgart-Bad Cannstatt: Passantin rettet 14-Jährige aus dem Neckar

Ludwigsburg (ots)

Noch ungeklärt sind die Umstände, die dazu geführt haben, dass ein 14 Jahre altes Mädchen am 11. November 2024 im Bereich des Berger Stegs in Bad Cannstatt im Neckar treibend aufgefunden wurde. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht deshalb Zeugen, die an jenem Montagmorgen Ungewöhnliches oder gar Verdächtiges im Bereich des Neckars beobachtet haben.

Bislang ist lediglich bekannt, dass eine 26 Jahre alte Frau, die kurz nach 10.00 Uhr auf dem parallel verlaufenden Neckarradweg unterwegs war, die Jugendliche entdeckte. Die 14-Jährige trieb im Wasser und hielt sich an einem Rucksack fest. Sie reagierte nicht auf die Ansprache der Frau. Die 26-Jährige fackelte nicht lange, setzte einen Notruf ab, bat einen 53-jährigen Mann um Hilfe und stieg dann selbst in den Neckar, um das Mädchen zu retten. Wenig später trafen die alarmierten Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei ein. Die Jugendliche, die eine leichte Verletzungen am Kopf aufwies, aber bei Bewusstsein war, wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Retterin begab sich im weiteren Verlauf nachhause. Die 14-Jährige, die zwischenzeitlich wieder zuhause ist, kann sich bislang nicht bzw. nur bruchstückhaft an die Geschehnisse des 11. November erinnern.

Die Kriminalpolizei nimmt unter 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de Hinweise entgegen.

