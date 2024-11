POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen nach Sachbeschädigung im Bus gesucht

Ludwigsburg (ots) - Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit aufgrund eines Einbruchs in ein Wohnhaus, der sich am Mittwoch (20.11.2024) zwischen 17:20 Uhr und 18:00 Uhr in der Straße "Holzweg" in Steinheim an der Murr ereignete. Bislang unbekannte Täter gelangten durch das Aufhebeln von einem Fenster in das Innere des Hauses und ...

