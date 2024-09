Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Fahndung nach unbekanntem Mann

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am Montag (09.09.2024) soll ein bislang unbekannter Mann in einem Maisfeld Am Leiterle mit einer Schusswaffe hantiert haben.

Gegen 17.00 Uhr teilten Passanten der Polizei den bislang unbekannten Mann mit. Daraufhin leitete die Polizei umgehend eine umfangreiche Fahndung nach dem Mann ein. Hierbei wurde auch ein Polizeihubschrauber und Polizeihunde eingesetzt. Der unbekannte Mann konnte bisher nicht festgestellt werden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- 50 bis 55 Jahre alt, ca. 185 cm, kurze Haare, kurzer Bart, osteuropäisches Aussehen, lange Hose, langes Oberteil, dunkle Kleidung

Die Polizei Augsburg 6 ermittelt und nimmt Zeugenhinwiese unter der Telefonnummer 0821/323 - 2610 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell