POL-LB: BAB 81/Asperg: VW fängt nach Auffahrunfall Feuer

Ludwigsburg (ots)

In Vollbrand geriet ein VW Golf am Donnerstag (21.11.2024) gegen 06.50 Uhr auf der Bundesautobahn 81, als er zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Nord und -Süd in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

Ein 36 Jahre alter Mercedes-Lenker war auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs, als er sein Fahrzeug aufgrund von stockendem Verkehr stark abbremsen musste. Eine hinter ihm fahrende 19 Jahre alte VW-Fahrerin erkannte dies mutmaßlich zu spät und kollidierte mit dem Mercedes. Daraufhin entfachte im Motorraum des VW ein Feuer und das Fahrzeug rollte rückwärts gegen einen bereits stehenden VW Transporter eines 29-Jährigen. Der Transporter wurde wiederum auf einen dahinterstehenden Skoda eines 39-Jährigen geschoben.

Die 19-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sie konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen, ehe es in Vollbrand geriet. Für Löschmaßnahmen rückte die Feuerwehr an.

Sowohl der VW Golf als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An den vier Pkws entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 30.000 Euro. Auch der Fahrbahnbelag wurde in Mitleidenschaft gezogen, ein Sachschaden kann hier noch nicht beziffert werden.

Für die Lösch- und Aufräummaßnahmen sowie die Unfallaufnahme musste die BAB 81 kurzzeitig voll gesperrt werden. Erst gegen 9.40 Uhr konnten alle Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Es hatte sich ein etwa 10 Kilometer langer Rückstau gebildet.

