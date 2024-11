Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit aufgrund eines Einbruchs in ein Wohnhaus, der sich am Mittwoch (20.11.2024) zwischen 17:20 Uhr und 18:00 Uhr in der Straße "Holzweg" in Steinheim an der Murr ereignete. Bislang unbekannte Täter gelangten durch das Aufhebeln von einem Fenster in das Innere des Hauses und durchsuchten mehrere Zimmer. Entwendet wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge Schmuck. Weder der Wert des Diebesgutes noch die Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit genau beziffert werden. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter der 0800 1100225 oder per E-Mail an Hinweise.Kripo.Ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

