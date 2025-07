LPI-G: Zaun der Kindertagesstätte mehrfach beschädigt - Polizei bittet um Mithilfe

Gera (ots) - Gera. Am Dienstag, dem 29.07.2025, gegen 13:15 Uhr fiel ein Pkw-Fahrer in der Leibnizstraße durch unsicheres Fahrverhalten auf. Der 52-jährige Fahrer touchierte während der Fahrt mehrfach den Bordstein, hielt an einer grünen Ampel grundlos an und konnte an einer roten Ampel nur durch eine Notbremsung einen Auffahrunfall vermeiden. Bei der Kontrolle reagierte ein vorläufiger Drogenschnelltest positiv auf ...

