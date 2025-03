Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrugsmasche erfolgreich

Meiningen (ots)

Eine Frau aus Meiningen erhielt Montagnachmittag eine E-Mail, die optisch und als Absender ihre Bank vermuten ließ, in welcher ihr eine Kontosperrung angekündigt wurde. Sie rief daraufhin die in der Mail angegebene Telefonnummer an. Am Apparat meldete sich ein angeblicher Bankmitarbeiter und erzählte ihr von einem Datenleck. Um sich zu verifizieren sollte sich die Kontoinhaberin in der App anmelden und der Mann am Telefon glich telefonisch Daten ab. Die Frau wurde aufgefordert, die Angaben nebenbei in ihrer Banking-App zu bestätigen. Sie gab dabei jedoch unwissentlich mehrere Transaktionen frei und überwies dadurch einen Betrag im fünfstelligen Bereich an die Betrüger. Seien Sie misstrauisch. Kontaktieren Sie Ihre Bank nur unter der Ihnen bekannten Nummer und geben Sie auf keinen Fall persönliche Codes an Unbekannte weiter oder Transaktionen im Onlinebanking frei, die Sie nicht vorher auf Ihre Richtigkeit geprüft haben. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die Polizei unter der Rufnummer 110.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell