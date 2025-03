LPI-SHL: Geld aus Auto entwendet

Steinbach (Bad Liebenstein) (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Sonntag, 17:45 Uhr, bis Mittwoch, 13:45 Uhr, gewaltsam in den Imbiss in der Glasbachstraße in Steinbach ein. Sie entwendeten etwa 25 Euro Münzgeld und alkoholische Getränke im Wert von ca. 75 Euro. Weiterhin zerstörten die Einbrecher die Schlüsselkästen für die Energieversorgung der Wohnmobilstellplätze. Zur Höhe des Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor. Die Polizei sucht ...

