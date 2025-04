POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 01.04.2025- Fahrt unter Alkoholeinfluss

Peine (ots) - Am 30.03.2025. gegen 15:15 Uhr verlor ein 73-jähriger Mann auf der B494 in Stedum-Bekum aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen geriet in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Der Fahrer erleidet lebensbedrohliche ...

