Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Donnerstagnachmittag (24.04.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 52-jährigen Autofahrer und einem bislang unbekannten Fahrradfahrer in der Donauwörther Straße.

Gegen 15.45 Uhr fuhr der 52-Jährige entlang der Helmschmiedstraße in Richtung Donauwörther Straße. An der Kreuzung zur Donauwörther Straße fuhr der ihm kreuzende unbekannte Fahrradfahrer offenbar ohne anzuhalten vom Gehweg auf die Straße. Es kam zum Zusammenstoß. Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Lechhausen - Am gestrigen Donnerstag (24.04.2025) touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Ford Fiesta auf einem Supermarktparkplatz in der Neuburger Straße (220er Hausnummern). Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

