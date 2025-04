POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am Mittwoch (23.04.2025), kam es zum Brand eines Dachstuhls in der Ulmer Straße. Gegen 21:30 Uhr ging eine Mitteilung über einen Dachstuhlbrand in einem leerstehenden Gebäude ein. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand. Die genaue Schadenshöhe sowie die Brandursache sind aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

