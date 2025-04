POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am vergangenen Sonntag (20.04.2025) stellte sich ein 37-jähriger mehrfach in den fließenden Verkehr in der Stadtberger Straße und dem Nestackerweg. Im weiteren Verlauf wehrte sich der Mann gegen die Polizeibeamten. Am Sonntagnachmittag beobachtete eine Polizeistreife im Rahmen der Streifenfahrt den 37-Jährigen, wie er sich mehrfach in den Verkehr stellte. Die Beamten sprachen den Mann ...

