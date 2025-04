POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Transporter - Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Mittwochmorgen (23.04.2025) belästigte ein 25-jähriger Mann mehrere Frauen am Metzgplatz. Gegen 08.00 Uhr verständigten Passanten die Polizei und teilten mit, dass der 25-Jährige ihm fremde Frauen, u.a. eine 18-Jährige, anspreche und diese versuche zu umarmen. Die Polizeibeamten trafen den Mann vor Ort an. Die ...

mehr