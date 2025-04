Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am gestrigen Mittwochabend (23.04.2025) schlug ein 50-jähriger Mann einen 30-jährigen Mann vor einem Supermarkt in der Hochzoller Straße.

Gegen 20.00 Uhr kam es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf schlug der 50-Jährige den 30-Jährigen und verletzte ihn dabei leicht. Zudem schrie der 50-Jährige lautstark auf dem Supermarktparkplatz umher. Der 30-Jährige verständigte die Polizei.

Die Polizeistreife traf den Mann noch vor dem Supermarkt an. Da sich der 50-jährige Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten ihn die Beamten in ein entsprechendes Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den 50-jährigen Mann.

