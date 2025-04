Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Mann wehrt sich gegen Polizei

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am vergangenen Sonntag (20.04.2025) stellte sich ein 37-jähriger mehrfach in den fließenden Verkehr in der Stadtberger Straße und dem Nestackerweg. Im weiteren Verlauf wehrte sich der Mann gegen die Polizeibeamten.

Am Sonntagnachmittag beobachtete eine Polizeistreife im Rahmen der Streifenfahrt den 37-Jährigen, wie er sich mehrfach in den Verkehr stellte. Die Beamten sprachen den Mann daraufhin an. Da sich dieser äußerst aggressiv gegenüber der Polizei verhielt, mussten die Beamten den 37-Jährigen fesseln.

Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachte ihn die Streife in ein entsprechendes Krankenhaus. Hierbei wehrte sich der Mann mehrfach gegen die polizeilichen Maßnahmen und griff die Beamten an. Zwei Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Nötigung, Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung gegen den 37-jährigen Mann.

