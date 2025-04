POL Schwaben Nord: Polizei stoppt zu schnellen Autofahrer

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Donnerstagabend (24.04.2025) bedrängten drei Jugendliche einen älteren Herren an der Haltestelle Rotes Tor. Ein 28-Jähriger und ein 33-Jähriger gingen dazwischen. Gegen 20.30 Uhr bedrängten ein 17-Jähriger, ein 16-Jähriger und ein bislang unbekannter Jugendlicher einen älteren Herren an der Haltestelle. Der 28-jährige und der 33-jährige Mann gingen dazwischen und halfen ...

mehr