POL-KI: 250210.1 Schönkirchen: Kriminalpolizei ermittelt nach Raubüberfall auf Bäckerei

Schönkirchen (ots)

Die Plöner Kriminalpolizei ermittelt aktuell nach einem Raubüberfall auf eine Bäckerei in Schönkirchen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Ein Tatverdächtiger ist bereits ermittelt.

Nach Angaben der Inhaberin der Bäckerei in der Mühlenstraße habe sie sich Freitag gegen 14:30 Uhr in ihrem Büro aufgehalten, als der Täter das zu dem Zeitpunkt geschlossene Ladengeschäft über den Hintereingang betreten und sie in dem Büro eingeschlossen habe. Anschließend soll er Bargeld in dreistelliger Höhe aus der Ladenkasse entnommen haben und geflüchtet sein.

Beamte des 4. Reviers aus Kiel nahmen nach Hinweisen einer Zeugin rund eine halbe Stunde später einen 60 Jahre alten Tatverdächtigen im Schönkirchener Gewerbegebiet fest. Auf ihn traf nicht nur die abgegebene Beschreibung zu, er führte auch einen Bargeldbetrag mit sich, der sich mit der zuvor geraubten Summe deckte. Der Mann selbst betritt die Tat.

Nach Anzeigenaufnahme und erkennungsdienstlicher Behandlung durch die Kriminalpolizei kam er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft aufgrund mangelnder Haftgründe wieder auf freien Fuß.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei Plön suchen Zeuginnen und Zeugen, die den Täter beziehungsweise eine auffällige Person zwischen 14 Uhr und 15 Uhr im Umfeld der Bäckerei oder beim Verlassen dieser beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Matthias Arends

