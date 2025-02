Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250206.2 Kiel: Kollision zweier Schiffe auf dem Nord-Ostsee-Kanal

Kiel (ots)

Donnerstagmorgen kam es zwischen den Holtenauer und den Levensauer Hochbrücken zur Kollision zweiter Containerschiffe auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Die Wasserschutzpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es aufgrund des dichten Nebels äußerst geringer Sichtweite gegen 07 Uhr zur seitlichen Kollision der beiden sich entgegenkommenden Schiffe. An beiden entstanden Schäden an den Bordwänden. In einem Fall wurden darüber hinaus Schäden an den Aufbauten und an mehreren Containern festgestellt. Personen kamen nicht zu Schaden. Wassereinbruch oder ausgelaufene Betriebsstoffe waren nicht zu verzeichnen. Für beide Schiffe wurde ein Weiterfahrverbot bis zur Bestätigung der Klasse ausgesprochen. Die Ermittlungen des Kieler Wasserschutzpolizeireviers dauern an.

