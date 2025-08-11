Polizei Köln

POL-K: 250811-1-K/SU/BAB Aktuelle Zeugensuche: BMW überschlägt sich auf der B56 - Fahrer lässt drei verletzte Insassen zurück

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend (10. August) auf der Bundesstraße 56 bei Siegburg sucht die Polizei Köln nach dem 40- bis 45-jährigen Fahrer eines weißen BMW 220d.

Der Mann war von der Unfallstelle geflüchtet und hatte drei Insassen in dem auf dem Dach liegenden Fahrzeugwrack zurückgelassen. Ein sechsjähriges Kind, die Mutter (36) sowie ihr Begleiter (38) erlitten leichte Verletzungen und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Laut Zeugen war der Fahrer gegen 19.50 Uhr kurz vor der Anschlussstelle "Siegburg Zange" mit seinem BMW vom Überholstreifen in die Ausfahrt zur L 332 gewechselt. Nach einem abrupten Bremsmanöver soll der Mann kurz darauf die Kontrolle über den Wagen verloren und sich infolgedessen überschlagen haben.

Während Ersthelfer die Versorgung der drei Mitfahrer übernommen hatten, flüchtete der mutmaßliche Fahrer zu Fuß vom Unfallort.

Er wird als Mann mit mittellangem, dunklem Haar und Bartstoppeln beschrieben. Zur Unfallzeit war er elegant gekleidet und trug ein weißes Hemd mit schicker Hose. Seine Körpergröße wird auf 1,85 Meter geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 2 unter Tel. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cb/al)

